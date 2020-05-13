Paul Manafort: Trump'ın eski kampanya direktörü koronavirüs salgını nedeniyle cezasını ev hapsinde... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Paul Manafort: Trump'ın eski kampanya direktörü koronavirüs salgını nedeniyle cezasını ev hapsinde... - Son Dakika Dünya

Paul Manafort: Trump'ın eski kampanya direktörü koronavirüs salgını nedeniyle cezasını ev hapsinde...

6 saat önce

Geçen yıl sahtecilik ve komplo suçlamalarıyla hüküm giyen ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Covid-19 salgınının cezaevleri açısından oluşturduğu risk nedeniyle cezasını ev hapsinde geçirmek üzere tahliye edildi.

Paul Manafort: Trump'ın eski kampanya direktörü koronavirüs salgını nedeniyle cezasını ev hapsinde..., System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası direktörü Paul Manafort, Covid-19 salgınının oluşturduğu risk gözönüne alınarak, cezasının kalan kısmını evinde tamamlamak üzere tahliye edildi.

71 yaşındaki Paul Manafort, Rusya'nın ABD'de Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiği iddialarını incelemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı deliller üzerine hakkında dava açılarak yargılanmıştı.

Manafort, "komplo kurmak ve evrakta sahtecilik" suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump'ın eski kampanya direktörü bir yıldan uzun süredir hapiste cezasını çekiyordu.

ABD'de federal cezaevlerinde şu ana kadar 2800 koronavirüs vakası tespit edildi; 50 tutuklu ve mahkum virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Paul Manafort'un tutulduğu Pennsylvania'daki FCI Loretto Cezaevi'nde ise henüz koronavirüs vakası açıklanmış değil.

Ancak Manafort'un avukatları geçen ay bir başvuru yapmış, müvekkillerinin yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde hastalanma riskinin yüksek olduğunu söylemişlerdi.

Avukatlar, Manafort'un tahliye edilmesini, cezasını Northern Virginia'daki evinde tamamlamasını talep etmişlerdi.

ABD'de cezaevlerinde son durum ne?

ABD Adalet Bakanı William Barr, Mart ayı sonunda Cezaevleri İdaresi'ne, yeniden suç işleme riski düşük, virüs karşısında sağlığı daha tehlikede olan mahkumların, cezalarını evde çekmek üzere tahliye edilmeleri talimatı verdi.

Bakan Barr, Nisan ayında da bu kez Covid-19 salgınının görüldüğü üç cezaevindeki, sağlığı tehlikede olabilecek mahkumları başka yerlere nakletme talimatı verdi ve virüsün görüldüğü diğer cezaevlerinde kalanların durumlarının değerlendirilmesini istedi.

ABD'de resmi verilere göre 26 Mart'tan bu yana 2,471 mahkum salgın nedeniyle evlerine gönderildi.

Ülkede gerek federal hükümetin, gerekse eyaletlerin denetimindeki gözetim merkezleri ve cezaevleri salgın karşısında izledikleri tutum nedeniyle eleştiriliyor.

Mahkumların fazla kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda tutulduğu eleştirileri bunların başında geliyor. Mahkumlara çoğu zaman sabun ve içinde alkol olduğu gerekçesiyle dezenfektan verilmediği yolundaki haberler de tepki çekiyor.

Amerikan Haklar ve Özgürlükler Birliği (American Civil Liberties Union) Covid-19 ölümlerinin şu anda Amerikan yönetiminin açıkladığı rakamın 100 bin kadar üzerinde olduğunu tahmin ediyor ve diğer Batı ülkelerindekilerden çok daha kötü koşullarda olduğunu söylediği cezaevlerindeki insan sayısının "bir an önce" azaltılması çağrıları yapıyor.





Paul Manafort kimdi?

Paul Manafort, 2016 yılının Haziran ayından Ağustos ayına dek, o sırada Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın seçim kampanyasını yönetmiş, sonra daha önceki bazı faaliyetleri ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı. Manafort, mahkeme tarafından bankacılık işlemleriyle ilgili bir dizi sahtecilik, vergi kaçakçılığı, yasaları çiğnemek üzere komplo kurma ve siyasi danışmanlık faaliyetleri sırasında iki ayrı durumda tanıkları ifade değiştirmeye zorlama suçlamalarıyla mahkum edilmişti.

Manafort, Rusya'nın ABD seçim kampanyasını manipüle ettiği iddialarıyla ilgili olarak Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada "işbirliği yapmayı" kabul etmişti.

Fakat iki ay sonra bu anlaşmanın geçerli olmadığı açıklanmış ve savcılar Manafort'u "hükümete sürekli olarak yalan söylemekle" suçlamışlardı.

2019 yılında mahkum olan Manafort'ın hapis cezası 2024'te bitecekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:15 


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