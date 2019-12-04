Son Dakika Haberleri: Paul Ntep sözleşmesini feshetti
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Paul Ntep sözleşmesini feshetti

6 saat önce

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra Kayseri'den gitti.

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Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra Kayseri'den gitti. Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep, Almanya'ya gitti. 27 Ağustos 2019 tarihinde lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ntep'in sarı-kırmızılı kulüpten 75 bin Avro alacağı bulunuyor.


27 yaşındaki Paul Georges Ntep de Madiba, Kayserispor forması ile 5 Süper Lig maçında toplam 143 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında toplam 110 dakika sahada kaldı.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, DHA'ya konuştu...


Wolfsburg, Beşiktaş, Kayseri, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:25 
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