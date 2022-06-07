Paul Of Dune: Keyifle Okudum - Son Dakika
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Paul Of Dune: Keyifle Okudum

07.06.2022 12:12
Paul Of Dune: Keyifle Okudum

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Paul Of Dune: Keyifle Okudum
Hilmi Volkan Güven.

Bugünkü yazımda "Çöl Gezegeni Dune" ve "Dune Mesihi" kitapları arasındaki büyük bir zaman boşluğunu dolduran 2008 tarihli "Paul of Dune" kitabını inceleyeceğim.

Dune Serisini yayınlandığı sırasıyla okuyanlar Çöl Gezegeni Dune ve Dune Mesihi arasındaki geniş zaman atlamasının farkına varmışlardır.

Paul of Dune kitabı hem bu geniş zaman aralığındaki olayları hemde Paul'un çocukluğuna dair değinilmemiş detayları flashbackler vasıtasıyla Prenses Irulan'ın Paul Muad'Dib ile ilgili yazdığı tarihçesine dayanarak detaylı bir şekilde anlatmakta.

Muad'Dib'in Cihad'ı:

Padişah İmparator Shaddam IV tahtını Paul'e devrettikten sonra Paul'ün Fremen güçleri her türlü başkaldırıyı engellemek ve Paul'ün otoritesini sağlamlaştırmak için kutsal cihad'ı bilinen evrenin dört bir yanına yaymışlardır. Bu süreçte arka plandaki politik oyunlar ve güç mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir.

Paul Atreides'in Gençliği:

Paul Of Dune: Keyifle Okudum
Paul of Dune kapağı.

On iki yaşındaki Paul Caladan'da eğitimine devam etmekte, bu süreç içerisinde de Leto Atreides kendi hanedanı ile Ecaz hanedanı arasındaki ittifakı sağlamlaştırmak için Armand Ecaz'ın kızı Illesa Ecaz ile bir formalite evliliğinin hazırlıklarını yapmaktadır. Arka planda ise fevri Moritani Hanedanı ile Harkonnen hanedanlığının işbirliği ve politik oyunları neticesinde söz konusu tüm bu hanedanlar kanlı geçecek olan Suikastçılar Savaşına doğru kaçınılmaz bir şekilde yol almaktadır.

Açıkçası kitabın yazım dili Dune serisine aşina olanlar için bile zaman ağırlaşmakta. Özellikle bu kitabın Türkçe'ye çevrilmediği için İngilizce okumak zorunda kaldığım için sıkça Kindle'ımın sözlük özelliğinden faydalanarak anlamını bilmediğim birçok kelimeye bakmam gerekti.

Fakat yukarıda saydığım özellikler dışında hem Dune Sagasında açıkta kalan birkaç konuya değinmesi hem de Sagada yeterince değinilmediğini düşündüğüm ve sonu açıkta kalan bazı karakterlere değindiği için keyifle okuduğum bir kitap oldu.

Sağlıcakla Kalın.

YORUMLAR
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Kaynak: Space Mag Türkiye

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Paul Of Dune: Keyifle Okudum - Son Dakika

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