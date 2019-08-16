Paul Papp Demir Grup Sivasspor'da
31 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp
ile yeniden anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştı. 29 yaşındaki sporcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
(İHA)
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