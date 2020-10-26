İngiliz futbol takımı Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ın uluslararası terörizmin kaynağı olduğunu iddia ettiği açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımını bıraktığına dair çıkan söylentileri yalanladı. Orta Doğu medyası, Paul Pogba'nın Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etmişti.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Paul Pogba, Fransız Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı - Son Dakika Dünya