Pauleta: "Geçmişte Galatasaray Menajerimle Görüşmüştü"

İSTANBUL - Paris Saint-Germain'in eski futbolcusu Pauleta, futbol oynadığı dönemde Galatasaray'ın menajeriyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak bundan herhangi bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Paris Saint-Germain Türkiye Futbol Akademisi'nin tanıtım toplantısı için Türkiye'ye gelen ve kariyerinde Deportivo La Coruna, Bordeux, Paris Saint-Germain gibi takımlar bulunan Pedro Miguel Carreiro Resendes yada herkesin bildiği isimle Pauleta, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'de alt yapıya önem verilmemesine şaşırdığını belirten Portekizli oyuncu, "Paris-Saint Germain akademisinin yaptığı gibi alt yapıya önem vermek gerekiyor. Ben buraya gelince şaşırdım. Çünkü Türkiye futbol aşkı kokan bir ülke. Ama alt yapıya neden önem vermediklerine şaşırıyorum. Çok genç bir nüfus var. Niye önem vermediklerine şaşırıyorum. Türk takımları satın alalım mantalitesinde. Aslında kendileri yetiştirip aldıkları oyunculardan daha kaliteli oyuncular yetiştirebilirler. Biraz o tarafı düşünmeleri lazım" diye konuştu.

"Türkiye Ligi'ni takip ediyorum"

Süper Lig'de zirveye oynayan birçok takım bulunduğunu ve bunun kaliteyi arttırdığını dile getiren Pauleta, "Türkiye Ligi'ni Portekiz'den takip ediyorum çünkü orada bazı maçları yayınlıyorlar. Çok güzel bir lig. Her sene 4-5 tane takım kafaya oynuyor. Bu da ligin seviyesini arttıran bir şey. Ne kadar çok takım kafaya oynarsa ligin kalitesi artar. Tabii ki taraftarlarda tutku da çok fazla" ifadelerini kullandı.

"Türkiye her zaman büyük oyunculara sahip oldu"

Yurt dışında oynayan Trük futbolcular hakkında da bilgi sahibi olan eski futbolcu, "Tabii ki takip ediyorum ve tanıyorum. Türkiye her zaman büyük futbolculara sahip oldu. Önemli olan bu sayıları çoğaltmak. Bunu nasıl çoğaltırız; doğru eğitimle, doğru alt yapı koordinasyonuyla arttırabiliriz. Ben zamanında Portekiz Milli Takımı'yla Türk Milli Takımı'na karşı çok maç yaptım. Her zaman büyük oyuncular oldu. Bunu arttırmak gerekiyor onun için de alt yapıya önem vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Futbol oynadığı dönemde Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif alıp almadığının sorulması üzerine ise Pauleta, "Direkt resmi bir teklif almadım ama Galatasaray'ın menajerimle görüştüğünü biliyorum. Ama sonuçlanmadı bu transfer" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray ve Benfica denk takımlar"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan Galatasaray-Benfica eşleşmesine de değinen Portekizli, "Çok benzer iki takım. Kendi ülkelerinde büyük takımlar. Entresan bir maç olacak. Herkesin ilgisini çeker bu maç" diyerek sözlerini noktaladı.

