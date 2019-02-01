Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da Oynayamadığım İçin Üzgünüm
1 saat önce
(ÖZEL) Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm(Tür: Spor)
(ÖZEL) Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
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