Son Dakika Haberleri: Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da Oynayamadığım İçin Üzgünüm

Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da Oynayamadığım İçin Üzgünüm

1 saat önce

(ÖZEL) Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm(Tür: Spor)

(ÖZEL) Pauleta Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

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