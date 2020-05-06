Paulo Dybala 7 hafta sonra corona virüsü yendi!

Juventus, bir süredir korona virüs tedavisi gören futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.



İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arajantinli futbolcu Paolo Dybala, korona virüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.



Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala'nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.



