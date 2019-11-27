Son Dakika Haberleri: Paulo Dybala'dan asker selamı açıklaması! Merih Demiral...
Son Dakika Spor Paulo Dybala'dan asker selamı açıklaması! Merih Demiral... - Son Dakika Spor

Paulo Dybala'dan asker selamı açıklaması! Merih Demiral...

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi.

Paulo Dybala'dan asker selamı açıklaması! Merih Demiral..., System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Dybala, "İlk olarak çeneme yaptığım hareket kız arkadaşım içindi. Bunu bir filmde gördük ve aşkın işaretiydi. Demiral'a gelince, o çok eğlenceli biri ve bu soyunma odasında aramızda bir şakaydı. Özel bir mesaj yok" şeklinde konuştu.


Maçı değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, "Takım gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir form yakaladık. Sahaya en iyimi vermek istiyorum ve bu bazen ters tepebiliyor. Bugün işler iyi gitti" ifadelerini kullandı.



Paolo Dybala, golden sonra Merih Demiral'e asker selamı verdi. pic.twitter.com/kxrPCkmhGQ


— Spor Arena (@sporarena) November 26, 2019

merih demiral, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:03 
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