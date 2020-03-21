Paulo Dybala'nın corona virüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Paulo Dybala'nın corona virüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika Spor

Paulo Dybala'nın corona virüs testi pozitif çıktı!

6 saat önce

İtalyan ekibi Juventusta Daniele Rugani ve Blaise Matuidinin ardından Paulo Dybalanın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Paulo Dybala'nın corona virüs testi pozitif çıktı!, System.String[]

İtalyan ekibi Juventusta Daniele Rugani ve Blaise Matuidinin ardından Paulo Dybalanın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventusun yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatininin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.

Dybala, İtalyan devi Juventusta Rugani ve Matuidinin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3üncü futbolcu oldu.

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:35 

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