Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı

16 dakika önce

Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 5. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçları da pozitif çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuları ile ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testlerinin negatife döndüğü doğrulanırken, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın ise halen hastalığı atlatamadığı ve yapılan 5. testin sonucunun da pozitif çıktığı duyuruldu.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların kullandığı her yerin steril edildiği ve İtalyan hükümetinin koyduğu kurallara harfiyen uyulduğu aktarıldı.

"OYUNCULARIMIZ EVLERİNDE İZOLASYON DURUMUNDALAR"

Yapılan açıklamada "Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'ye COVID-19 için çift tanı testi yapıldı. Testler negatif sonuç verdi. Ancak oyuncularımız halen kendi evlerinde izolasyon durumundalar. 15 Nisan'dan beri yapılan testler negatif çıkıyor. Hastalığı atlattılar" ifadeleri kullanıldı.

5. TESTİN SONUCU DA POZİTİF

Paulo Dybala ile ilgili bölümde ise Dybala'nın semptomları göstermemesine rağmen koronavirüsü hala atlatmadığı açıklandı.

Kendisiyle birlikte koronavirüse yakalanan kız arkadaşı Oriana Sabatini ve Dybala'nın, 5. kez teste girdiği ve sonuçların yine pozitif çıktığı belirtildi.

Ayrıca oyuncuların COVID-19 veya herhangi bir potansiyel yan etki olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak testlere tabi tutulduğu duyuruldu.

Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
İtalya Serie A, Blaise Matuidi, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:48 

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı         
10:44
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor         
10:43
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı 15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı         
10:40
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı         
10:29
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti         
10:25
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor         
10:19
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
10:14
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum         
10:11
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı         
10:06
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler         
09:47
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak         
09:46
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı         
09:37
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye 2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara ilginç tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye         
09:34
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu         
09:33
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
09:25
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum         
09:25
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak         
09:23
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı         
09:17
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı         
09:14
Görenler hangi hayvan olduğunu anlamakta güçlük çekti! En iyi doğa fotoğrafı seçildi Görenler hangi hayvan olduğunu anlamakta güçlük çekti! En iyi doğa fotoğrafı seçildi         
09:10
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor         
09:05
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor         
08:58
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek         
08:40
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz         
08:31
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı         
08:25
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak         
08:00
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek         
08:00
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı         
07:51
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 11:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]