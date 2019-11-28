Son Dakika Haberleri: Paulo Fonseca: "Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık"
Son Dakika Spor Paulo Fonseca: 'Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık' - Son Dakika Spor

Paulo Fonseca: "Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık"

7 saat önce

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hayalindeki Roma'nın çok daha iyi olduğunu belirterek, "Onun için çalışıyoruz.

Paulo Fonseca:

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hayalindeki Roma'nın çok daha iyi olduğunu belirterek, "Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık" diye konuştu.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Roma deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hayalindeki Roma'nın çok daha iyi olduğunu ifade ederek, "Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık. Beni mutlu eden Mkhitaryan'ın bugün sakatlıktan sonra süre alması ve başarılı olmasıydı. Spinazzola'da sakatlıktan döndü ve o da sahada iyi mücadele etti. Bunlar mutluluk verici. Maçın zorluğunu biliyorduk. Gruptan çıkmak için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız sahada üstlerine düşen görevi yerine getirdiler ve netice itibariyle başarılı oldular ve maçı kazandık" dedi.


"Başakşehir başarılı bir takım"


Başakşehir'in oyun anlayışı hakkında konuşan Fonseca, "Başakşehir tecrübeli, başarılı ve iyi bir takım. Transfer gözüyle yaklaşmadık kendilerine. Mevcut kadromuza, mevcut oyuncularıma yoğunlaşmış bir şekilde devam ediyorum çalışmalarıma" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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