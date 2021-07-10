"Pavarotti 10. Yıl Anma Konseri" TRT 2'de müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin vefatının 10. yılında Arena di Verona'da anıldığı "Pavarotti 10. Yıl Konseri", TRT 2'de müzikseverlerle buluşuyor

Pavarotti, ölümünün 10. yılında aynı sahneyi paylaştığı arkadaşları ve meslektaşları tarafından saygıyla anılıyor.

Roma Amfi Tiyatrosu Verona Arena'da gerçekleşecek olan konser, unutulmaz tenorun hatıralarını yeniden canlandırıyor.

Birbirinden ünlü sanatçılar Pavarotti için aynı sahnede

Ünlü İspanyol tenorlar Placido Domingo ve Jose Carreras başta olmak üzere, ünlü besteci Eros Ramazzotti, İtalyan tenor Andrea Bocelli ve 2Cellos olarak bilinen Hırvat çellistler Luka Šulic ve Stjepan Hauser gibi pop sanatçılarının da performanslarının yer aldığı konserde, unutulmaz tenorun hatıraları ekranlara geliyor.

Pavarotti'yle düetlerin de yer aldığı "Pavarotti 10. Yıl Anma Konseri", 11 Temmuz Pazar saat 13.30'da TRT 2'de müzikseverlerle buluşacak.