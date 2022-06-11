Pavel Durov açıkladı: Telegram Premium yakında geliyor - Son Dakika
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Pavel Durov açıkladı: Telegram Premium yakında geliyor

11.06.2022 19:40
Pavel Durov açıkladı: Telegram Premium yakında geliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov, özellikleri ve fiyatı sızdırılan Telegram Premium hizmeti ile ilgili açıklama yaptı.

Mayıs ayında ortaya çıkan Telegram Premium hizmetinin özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram Premium ile ilgili açıklama yaptı.

Pavel Durov: "Telegram Premium, yeni özellikler ile gelecek."

iOS uygulamasının 8.7.2 sürümünde bir Telegram Premium abonelik hizmeti ile ilgili ipucu keşfedildi. Telegram Premium abonelerinin ekstra çıkartma ve özel ifadelere sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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Sızdırılan bir diğer bilgi ise abonelik ücretleri. Telegram Premium hizmetinin ABD fiyatının 4.99 dolar olarak belirleneceği belirtiliyor. Birçok firma gibi Telegram'ında ülkemize özel yerel fiyatlandırma yapacağı tahmin ediliyor.

Pavel Durov açıkladı: Telegram Premium yakında geliyor

Birçok kullanıcı Telegram'ı depolama amacıyla kullanıyor. Telegram uygulaması, standart kullanımda 2 GB'a kadar dosya yükleme imkanı sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre, Premium hizmetinde bu sınır 4 GB'a çıkarılacak. Premium abonelerinin uygulama üzerinden yaptığı yükleme ve indirme hızlarının sınırsız olacağı belirtiliyor.

Hareketli profil fotoğrafı, profil rozeti ve animasyonlu tepki gibi Premium kullanıcıları standart kullanıcılardan ayıracak özellikler de olacak. Pavel Durov sızıntıların ardından yaptığı açıklamada, "Ek özellik sunmak ve dosya yükleme/indirme sınırlarını artırmak maliyeti fazlasıyla artırıyor. Yüksek boyutlara sahip dosyaları yükleyebilmeniz için sunucu ve internet yatırımı yapmamız gerekiyor. Ücretli bir abonelik hizmetiyle, toplanan ücretler şirketin maliyetini dengelemesine yardımcı olurken aynı zamanda yalnızca premium hizmet için ödeme yapmak isteyen müşterilere yönelik artan kullanım limitlerine yönelik genel talebi azaltacaktır." ifadelerine yer verdi.

Telegram Premium hizmeti için çalışmaların devam ettiğini belirten Durov, Haziran 2022'de yeni hizmeti kullanıcıların beğenisine sunacaklarını duyurdu. Şirketin yakın zamanda yeni hizmetinin fiyatını ve özelliklerini açıklayacağı tahmin ediliyor.

Siz Telegram Premium özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Pavel Durov açıkladı: Telegram Premium yakında geliyor - Son Dakika

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