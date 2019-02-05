Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor
1 saat önce
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı
Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye
ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. (Başbakan) Çipras'ın bugünkü Türkiye ziyareti de bunun önemli bir göstergesi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:10
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