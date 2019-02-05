Son Dakika Haberleri: Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor

Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor

1 saat önce

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor.

Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor, System.String[]
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, "Yunanistan, komşusu Türkiye ile barışçıl, dostane ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. (Başbakan) Çipras'ın bugünkü Türkiye ziyareti de bunun önemli bir göstergesi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:10 

Karolos Papulias, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi
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