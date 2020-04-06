Pavotek ve IntelProbe'dan Kovid-19'a karşı "üretime ve istihdama devam" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pavotek ve IntelProbe'dan Kovid-19'a karşı 'üretime ve istihdama devam' vurgusu - Son Dakika Ekonomi

Pavotek ve IntelProbe'dan Kovid-19'a karşı "üretime ve istihdama devam" vurgusu

6 saat önce

Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Türk savunma sanayii ve bilişim sektörünün bir parçası olarak Türkiye'nin 2023 vizyonundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Üretim hacmimizde hiçbir aksamaya mahal vermeksizin yerli imkanlarla milli teknoloji geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Pavotek ve IntelProbe'dan Kovid-19'a karşı

Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Türk savunma sanayii ve bilişim sektörünün bir parçası olarak Türkiye'nin 2023 vizyonundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Üretim hacmimizde hiçbir aksamaya mahal vermeksizin yerli imkanlarla milli teknoloji geliştirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pavotek ve IntelProbe açıklamasında görüşlerine yer verilen Pavotek ve IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle büyük bir kriz yaşandığını, Türkiye'de ise bu sürecin birçok Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla kontrol altında ilerlediğini ifade etti.

Devletin Kovid-19'e yönelik sıkı tedbirler aldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda çalışan sağlığını göz önünde bulundurarak büyük ölçüde evden çalışmaya başladıklarını aktaran Özbilen, "Zorlu şartlara rağmen savunma elektroniği ve yazılımı alanındaki yüksek birikimimizi ve üretim kapasitemizi sağlık alanındaki acil ihtiyaçları gözeterek süratle revize ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli imkanlarla milli teknoloji geliştirmeyi sürdürüyoruz"

Özbilen, Kovid-19 salgını sebebiyle birçok sektörün ikinci dünya savaşından bu yana en büyük küresel krizini yaşamakta olduğunu, bu sektörlerin yok olma veya küçülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de 11 Mart'tan bu yana muhatap kaldığı salgın karşısında, ekonomik düşüşlerin yaşandığı bir döneme girdik. Pavotek ve IntelProbe şirketleri olarak, istihdam oluşturmaya devam ettiğimiz gibi üretim hacmimizde hiçbir aksamaya mahal vermeksizin yerli imkanlarla milli teknoloji geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Ülkemizi sadece bir pazar olarak gören ve bugün acil ihtiyaçlar noktasında neredeyse telefonlara bile çıkmayan, global olduğunu iddia etse de kendi ülke ihtiyaç ve öncelikleri söz konusu olduğunda ülkemizi sadece iyi gün dostu olduğunu kanıtlayanları da görme fırsatı bulduk."

"2023 vizyonundan vazgeçmeyeceğiz"

Türk savunma sanayii ve bilişim sektörünün bir parçası olarak Türkiye'nin 2023 vizyonundan asla vazgeçmeyeceklerini ve yerli ekosistem olarak daha aydınlık yarınlara ulaşılacağından emin olduklarını belirten Özbilen, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli tasarım ve üretimin geliştirilmesini sürekli destekleyen Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ülkemizin milli şirketleri olan ve bu süreçte de çalışmalarımızı aksatmadan devam ettirdiğimiz ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN'a teşekkür ederiz. Pavotek ve IntelProbe şirketleri olarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Bize Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına personelimizle birlikte destek olmaya devam edeceğiz.

Çağdaş ekonominin, üretim tarzı ve alışkanlıklarının Kovid-19 sonrasında önemli değişikliklere gebe olduğunu görüyoruz. Bunun için topyekün bir değerlendirme ve hatta aydınlanmaya ihtiyaç olduğunun farkındayız. Kimler kaybeder bilemeyiz ancak, Türkiye'ye, insanımıza ve yerli birikimimize inananların kazanacağından eminiz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:10 Kaynak: AA

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