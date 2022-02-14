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Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı

14.02.2022 20:22

Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanılması ihbarına giden polise 26 kişinin sandalye ve yumruklarla saldırması olayıyla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan 26 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde cumartesi gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatıp yumruk atarak saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin işlem yapmak için salonda beklettiği kalabalığın taşkınlık yapması üzerine biber gazı sıktığı görülüyor. Bunun üzerine gruptaki bir kişi polise yumruk atıyor. Polisin grubu gözaltı almak için müdahale etmesiyle sandalyeli saldırı başlıyor. Polislere grup sandalye yağdırırken görüntü çeken kişinin "Bize saldırıyorlar, eğlencemizi bozuyorlar" diye bağırdığı duyuluyor.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı. Olay nedeniyle 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Daha sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.

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Sultangazi, Zabıta, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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