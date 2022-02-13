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Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi - Son Dakika

Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi

13.02.2022 16:02

Sultangazi'de pavyon olarak işletildiği öne sürülen düğün salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeridekilerin saldırısına uğradı. Olayda 14 polis yaranırken, çevik kuvvet ekipleri de baskına destek verdi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı baskın kameralara yansıdı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen iddiaya göre, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti. Adreste alkol içen ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı.

Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekipleri destek vermek zorunda kaldı

14 POLİS YARALANDI, DESTEK EKİP ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDILAR

Darbedilen ekipler, olay yerine destek çağırdı. Destek olarak düğün salonuna gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak gruba müdahale etti. Olayda, 14 polis yaralanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine sandalye fırlattıkları görülüyor.

Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekipleri destek vermek zorunda kaldı
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Çevik Kuvvet, Sultangazi, Düğün, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi - Son Dakika
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