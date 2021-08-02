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Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu - Son Dakika

Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

02.08.2021 10:39

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte pavyona giden 19 yaşındaki genç, gece sonunda gelen yüklü hesaba itiraz edince kavga çıktı. Yaşanan arbedede göğsünden vurulan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi.

HESAP YÜKLÜ GELİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darbedilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi.

Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

Sarıyer, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • hakan gümüş: Arkadaşım daveti üzerine bende pavyona gittim 5 bardak 33cl bira 1 patates kızartmasına 2 vişne suyuna 750 tl para ödediğini gördüm ama parayı öderken neler hissettiğini gördüm arkadaşım lakin ses çıkaramazdı çünkü öldürürler sagda solda mafya organ mafyası her türlü suçlu insanlar bu tarz yerler açıp legal olarak insanı tüketmeyi seçerler . Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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