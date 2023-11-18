Pavyona giden vatandaşa 6 haneli hesap geldi! Altına yapılan yorumlar efsane

Sosyal medyada paylaşılan abartılı adisyonlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İzmir'in konak ilçesinde pavyona giden vatandaşa 284 bin liralık hesap getirdiler.

44 BİN TL'LİK İNDİRİM YAPTILAR

Abartılı hesap, müşterinin itirazı üzerine işletme sahibi tarafından 240 bin TL'ye düşürüldü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran adisyonla ilgili yapılan yorumlar da hayli ilginçti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Meyve tabağı ikram yazmışlar Allah razı olsun.

- Neden tarla satmak zorunda kaldıkları anlaşıldı.

- Pavyonu aldı herhalde...

- Meyve tabağı ikram olmasaydı nasıl öderdik.

- Dayılar arazilerini bundan satıyor demek ki...

- Cümlenin sonu "hesap geldi" değil, "kitlendi" olsa daha doğru olur.

- Tarlayı ipotek etmiş...

Sosyal medyada gündem olan o adisyon;