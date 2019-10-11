Son Dakika Haberleri: Payamlı'daki telefon sorunu
Son Dakika Güncel Payamlı'daki telefon sorunu

Payamlı'daki telefon sorunu

1 saat önce

Seferihisar'a bağlı Payamlı Mahallesinde cep telefonlarının sinyal alamadığından şikayet eden vatandaşlar, baz istasyonu kurulmasını istiyor.

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Seferihisar'a bağlı Payamlı Mahallesinde cep telefonlarının sinyal alamadığından şikayet eden vatandaşlar, baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Mahalle Muhtarı Ersin Göçen, gazetecilere yaptığı açıklamada 45 hane ve 200 nüfuslu mahallenin coğrafik koşulları nedeniyle cep telefonu sinyallerini almakta sorun yaşadığını, mahalle sakinlerinin telefon görüşmesi yapmak için tepelik alanlara çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Telefonla görüşmek isteyen herkesin köy meydanında telefon sinyali alabilen tek bir noktaya gitmek zorunda kaldığını ifade eden Göçen, "Bizim köyde telefon çekmiyor. Gece bir hastamız oluyor, bu tepeye çıkıyoruz. Köyümüze baz istasyonu istiyoruz" dedi.

Seferihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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