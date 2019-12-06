Son Dakika Haberleri: Payas Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Payas Kaymakamı Kara, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Payas Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Payas Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Payas Kaymakamı Kara, AA'nın

Payas Kaymakamı Polat Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kara, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kara, haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin ardından", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Polat Kara, Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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