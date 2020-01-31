Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu - Son Dakika

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Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu
6 saat önce
Payas Kaymakamı Polat Kara, Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Payas Kaymakamı Polat Kara, Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Kara, kaymakamlık toplantı salonundaki programda, mahallelilerin istek ve şikayetlerini dinledi.
Bu tür toplantıların sorunların çözümünde etkili olacağını aktaran Kara, "Sorunların çözümü için ilgili tüm kurumlar gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu çalışmalar koordineli bir şekilde devam edecek. Aylık toplantılar, bilgi alışverişi oluşması ve istişarelerle ilçenin problemlerinin daha çabuk çözümlenmesinde etkili olacağı gibi, birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından da önemlidir." ifadelerini kullandı.
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