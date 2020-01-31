Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu

6 saat önce

Payas Kaymakamı Polat Kara, Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu, System.String[]

Payas Kaymakamı Polat Kara, Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kara, kaymakamlık toplantı salonundaki programda, mahallelilerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Bu tür toplantıların sorunların çözümünde etkili olacağını aktaran Kara, "Sorunların çözümü için ilgili tüm kurumlar gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu çalışmalar koordineli bir şekilde devam edecek. Aylık toplantılar, bilgi alışverişi oluşması ve istişarelerle ilçenin problemlerinin daha çabuk çözümlenmesinde etkili olacağı gibi, birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yenişehir, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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