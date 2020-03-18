Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 10 ton dezenfektan üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 10 ton dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 10 ton dezenfektan üretiyor

18 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 10 ton dezenfektan üretiyor.

Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 10 ton dezenfektan üretiyor, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 10 ton dezenfektan üretiyor.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Başyardımcısı Özcan Demir, kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin korona virüse karşı günde 10 ton klor bazlı yüzey dezenfektanı ve el dezenfektanı ürettiklerini belirterek, "Zorunlu hallerde vardiya sistemiyle üretimimiz iki katına çıkabilmekte. Bakanlığımızın izni ve onayıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre dağıtımlarımız devam etmekte olup, aynı zamanda okulumuz kurumları ilaçlama çalışmalarına destek vermektedir" dedi.


Ayrıca 15 yıldır sıvı sabun, genel temizlik malzemeleri ve iç cephe boyaları ürettiklerini belirten Demir, üretimde çalışan öğrencilerin aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. - HATAY

Anadolu Lisesi, Özcan Demir, Hatay, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:11 Kaynak: İHA

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