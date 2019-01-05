Son Dakika Haberleri: Payas Spor İkinci Yarı Hazırlık Çalışmalarını Kemer'de Sürdürüyor.

Payas Spor İkinci Yarı Hazırlık Çalışmalarını Kemer'de Sürdürüyor.

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Payas Spor, lige verilen devre arasında ikinci yarı kamp ve hazırlık çalışmalarını Antalya Kemer'de sürdürüyor.

Payas Spor İkinci Yarı Hazırlık Çalışmalarını Kemer'de Sürdürüyor., System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Payas Spor, lige verilen devre arasında ikinci yarı kamp ve hazırlık çalışmalarını Antalya Kemer'de sürdürüyor.

Teknik Direktörü Mehmet Seçkin nezaretinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanan Hatay temsilcisi Payas Spor'da transfer çalışmalarını devam ettiği belirtildi.

Hazırlık çalışmalarının 10 gün süreceğini belirten Teknik Direktör Seçkin, ikinci yarı hazırlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aralarına Amed Spor, Kemer Spor, Siirt Spor'un da bulunduğu 4 takım ile özel karşılaşma yapacaklarını belirtti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya Kemer, Kemer, Payas, Spor
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