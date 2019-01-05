Payas Spor İkinci Yarı Hazırlık Çalışmalarını Kemer'de Sürdürüyor.
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Payas Spor, lige verilen devre arasında ikinci yarı kamp ve hazırlık çalışmalarını Antalya Kemer'de sürdürüyor.
TFF
3. Lig 3. Grupta mücadele eden Payas
Spor, lige verilen devre arasında ikinci yarı kamp ve hazırlık çalışmalarını Antalya Kemer
'de sürdürüyor.
Teknik Direktörü Mehmet Seçkin nezaretinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak ikinci yarıya hazırlanan Hatay
temsilcisi Payas Spor'da transfer çalışmalarını devam ettiği belirtildi.
Hazırlık çalışmalarının 10 gün süreceğini belirten Teknik Direktör Seçkin, ikinci yarı hazırlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aralarına Amed Spor, Kemer Spor, Siirt
Spor'un da bulunduğu 4 takım ile özel karşılaşma yapacaklarını belirtti. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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