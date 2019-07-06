Son Dakika Haberleri: Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı
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Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı

28 dakika önce

Spor Toto 3. Liginde mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı, System.String[]
Spor Toto 3. Liginde mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Payas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, "Payas Sporumuzu camiamıza laik bir takım oluşturmak için arkadaşlarımız ile birlikte yeni sezon çalışmalarımıza başladık. En yakın zaman içerisinde önce iç transfer görüşmelerini tamamlayacağız ardından da dış transfere yöneleceğiz. Teknik Direktör olarak Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma yaptık" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
İsmail Cem, Payas, Spor
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