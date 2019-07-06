Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı
28 dakika önce
Spor Toto 3. Liginde mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor, Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Spor Toto 3. Liginde mücadele eden Güney
temsilcisi Payas
Spor, Teknik Direktör İsmail Cem
Cambaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Payas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan
yaptığı açıklamada, "Payas Sporumuzu camiamıza laik bir takım oluşturmak için arkadaşlarımız ile birlikte yeni sezon çalışmalarımıza başladık. En yakın zaman içerisinde önce iç transfer görüşmelerini tamamlayacağız ardından da dış transfere yöneleceğiz. Teknik Direktör olarak Cem Cambaz ile 1 yıllık anlaşma yaptık" dedi. - HATAY
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