Payas'ta 100 polis ile "Huzur ve Güven" asayiş uygulaması - Son Dakika

Payas'ta 100 polis ile "Huzur ve Güven" asayiş uygulaması

30.10.2020 19:16
Payas'ta 100 polis ile

Hatay'ın Payas ilçesinde 100 polis ile ilçe genelinde "Huzur ve Güven" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde 100 polis ile ilçe genelinde "Huzur ve Güven" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince ilçe genelinde belirlenen 5 noktada toplam 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ında katıldığı "Huzur ve Güven" adı verilen denetimlerde polis ekipleri ilçe girişi ve çıkışı ile ilçe merkezinde durdukları araçların içi ve bagajlarını tek tek kontrol etti. Yolculuk yapan vatandaşların üst aramaları yaparak kimlik sorgulamaları yaptı.

2 saat süren asayiş denetiminde kusurlu araçlara idari para cezası uygulanırken, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan sayıda şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. - HATAY

Payas'ta 100 polis ile Huzur ve Güven asayiş uygulaması
Payas'ta 100 polis ile Huzur ve Güven asayiş uygulaması
Payas'ta 100 polis ile Huzur ve Güven asayiş uygulaması
Payas'ta 100 polis ile Huzur ve Güven asayiş uygulaması
Payas'ta 100 polis ile Huzur ve Güven asayiş uygulaması

Asayiş, Payas, Huzur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Payas'ta 100 polis ile 'Huzur ve Güven' asayiş uygulaması - Son Dakika


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