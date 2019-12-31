Payas'ta ana sınıfı açılışı yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde, Birevim tarafından yaptırılan ana sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Birevim'in, "Bir Gelecek" projesi kapsamında Mimar Sinan İlkokulunda faaliyete geçirdiği ana sınıfının çalışına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Payas Kaymakamı Polat Doğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, eğitime katkı sağlayan Birevim ailesine teşekkür etti.



Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay de, Türkiye'nin 81 ilinde yaptıkları projelerle gençlere hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.

Gençlerin eğitimini, sporunu, sanatını, kültürünü destekleyerek ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağladıklarını ifade eden Alpay, "Birevim ailesi olarak bu tarz çalışmaları devam ettireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 15 ilde masa tenisi dağıtımı devam ediyor. Şimdi de satranç dağıtıyoruz. Bu tarz hizmetleri artırarak daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Ziyaretin ardından Vali Doğan tarafından, anaokulu öğretmeni Zeynep Ömeroğlu ile birlikte Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay'a teşekkür plaketi takdim edildi.