Son Dakika Haberleri: Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye
Son Dakika Güncel Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye

Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye

41 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.

Payas'ta atık pil toplayan öğrencilere hediye, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde en fazla atık pil toplayan okulun öğrencilerine masa tenisi seti hediye edildi.

İlçede çevre bilincini aşılamak ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla okullarda atık pil toplama etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 120 kilo atık pil toplayan Çağlalık İlkokulu öğrencilerine Payas Kaymakamı Polat Kara, gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Kaymakam Kara daha sonra öğrencilere masa tenisi seti hediye etti.

Hatay, Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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