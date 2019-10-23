Son Dakika Haberleri: Payas'ta çınar ağacına bakım
Son Dakika Güncel Payas'ta çınar ağacına bakım

Payas'ta çınar ağacına bakım

1 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde 600 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım yapıldı.

Payas'ta çınar ağacına bakım, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde 600 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakım yapıldı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı görevlileri, dallarında kuruma, böceklenme, oyuk ve çatlakların bulunduğu ağaca ilaçlama yaptı.

Ekipler, ağacın gövdesinde bulunan oyukları da özel bir macunla kapattı.

Bahçe, Hatay, Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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