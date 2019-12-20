Payas'ta kadına yönelik şiddet toplantısı - Son Dakika
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Payas'ta kadına yönelik şiddet toplantısı

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Payas'ta kadına yönelik şiddet toplantısı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Payas Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

Payas Kaymakamı Polat Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

İnsanlık barış kardeşlik huzur istiyorsa, kadına saygıyı hürmeti göstermek durumundadır diyen Kara, bu toplantıları yaparak hem çalışmalarını değerlendirdiklerini hem de önlerine bir yol haritası çizdiklerini belirtti.

Kara, şiddetin her türlüsü kötü olduğunu ve karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve kurum müdürleri katıldı.

Hatay, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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