Son Dakika Haberleri: Payas'ta kan bağışı kampanyası
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Payas'ta kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Dörtyol Şubesince, Payas ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Türk Kızılayı Dörtyol Şubesince, Payas ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Payas Belediye binası önünde gerçekleştirilen ve Türk Kızılayı Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın'ın da destek verdiği kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, hasta ve yaralıların kan ihtiyacının süreklilik gösterdiğini belirterek, 18-65 yaşındaki sağlıklı vatandaşların kan bağışı yapmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Kadınların 4 ayda bir, erkeklerin de 3 ayda bir kan bağışı yapabileceklerini vurgulayan Aydın, kan bağış kampanyasına katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Dörtyol, Payas, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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