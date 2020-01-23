Payas'ta muhtarlara eğitim semineri - Son Dakika

Payas ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kaymakam Polat Kara, Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen programda, muhtarların zor ama şerefli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında, muhtarlara kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi konularında bilgiler verildi.