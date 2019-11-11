Son Dakika Haberleri: Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu
Son Dakika Güncel Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu

Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu

7 saat önce

Payas ilçesinde lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapay zeka takımları oluşturuldu.

Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu, System.String[]

Payas ilçesinde lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapay zeka takımları oluşturuldu.

Payas Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) bünyesinde oluşturulan lise, ortaokul ve ilkokul toplam 47 öğrencinin yer aldığı yapay zeka takımı kuruldu.

Merkezi ziyaret eden Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, burada yaptığı açıklamada, merkezin öğrenciler için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Yapay zeka merkezi sayesinde öğrencilerin başarılı işlere imza atacağına inandığını belirten Karahan, desteklerinden dolayı Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'a teşekkür etti.

Merkezin Müdürü koordinatörü Cem Kağar da, ziyaretçilere süreç içerisinde öğrencilere uygulanacak program hakkında bilgilendirme yaptı.

Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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