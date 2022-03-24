Payas'ta otizmli Muhammed Şakir'in okuma yazma sevinci - Son Dakika

Payas ilçesinde yaşayan otizmli Muhammed Şakir Urman, aldığı eğitimle okuma ve yazmayı öğrendi.

Anasınıfı ve ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gören 13 yaşındaki Urman, Payas Fatih Ortaokulu'ndaki özel eğitim sınıfında eğitimine devam etti.

Öğretmenlerinin desteğiyle okuma yazmayı öğrenen Urman için okul idaresi tarafından pasta kesildi.

Programa katılan Urman'ın ailesi, çok mutlu olduklarını belirterek öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür etti.