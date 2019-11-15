Payas'ta "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
7 saat önce
Payas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:16 Kaynak: AA
Payas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta, Hazreti Muhammed hakkında bilgi verdi.
Konferansa, Kaymakam Polat Kara ve ilçe protokolü katıldı.
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