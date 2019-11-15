Son Dakika Haberleri: Payas'ta "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
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Payas'ta "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

7 saat önce

Payas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Payas'ta

Payas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta, Hazreti Muhammed hakkında bilgi verdi.

Konferansa, Kaymakam Polat Kara ve ilçe protokolü katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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