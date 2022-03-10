Payas'ta servis araçları denetlendi - Son Dakika
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Payas'ta servis araçları denetlendi

10.03.2022 16:19
Payas'ta servis araçları denetlendi

Hatay'ın Payas ilçesinde işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçların kontrol edildiği denetlemede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için sürücüler uyarıldı. Evraklarında ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bazı servis sürücüleri denetimlerden memnun olduklarını belirtti.

Trafik ekipleri ise denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Payas'ta servis araçları denetlendi

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Hatay, Payas, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Payas'ta servis araçları denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Payas'ta servis araçları denetlendi - Son Dakika
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