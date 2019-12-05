Son Dakika Haberleri: Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı
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Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı

6 saat önce

Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" öğrencilere anlatıldı.

Payas'ta

Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" öğrencilere anlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Payas Lisesi'nde tanıtım semineri düzenlendi.

Payas Belediyesi'nde görevli Çevre Mühendisi Fatma Şahin Bayar tarafından verilen seminere öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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