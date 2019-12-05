Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" tanıtıldı
6 saat önce
Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" öğrencilere anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Payas'ta "Sıfır Atık Projesi" öğrencilere anlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Payas Lisesi'nde tanıtım semineri düzenlendi.
Payas Belediyesi'nde görevli Çevre Mühendisi Fatma Şahin Bayar tarafından verilen seminere öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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