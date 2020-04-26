Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı
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Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.
İlçeye bağlı Karacami Mahallesinde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Sabri Kara, taze fasulyesinin kilosunun 7 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:30 Kaynak: İHA
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