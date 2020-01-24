Payas'ta "Toprak Dede" anısına fidan dikildi
6 saat önce
Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikti.
Çağlalık Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikimine çok sayıda öğrenci, öğretmenler ve veliler katıldı.
Etkinlikte, öğrencilere ağacın erozyonla mücadelede önemi de anlatıldı.
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