Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un kulüp başkanı Mehmet Arslan, Tepecikspor maçı sonrası sahaya giren taraftarların futbolcularına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un kulüp başkanı Mehmet Arslan, Tepecikspor maçı sonrası sahaya giren taraftarların futbolcularına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Deplasmanda karşılaştıkları Tepecikspor maçı sonrası sahaya atlayan taraftarların futbolcuları ve teknik heyetlerine kesici aletlerle saldırıldığını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı esnasında oyuncularımızdan Aykut Topal'ın eline 15 dikiş atıldı. Kalecimiz Suphi Dağ'ın dizi döndü. Yasin Tosun gözüne ve burnuna, Cumali Üzüm de kaburgalarına darbeler aldı. Biz bu saldırıyı kınıyor ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Federasyonumuzun da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve bu işin peşini bırakmamalarını istiyoruz."

Kendilerinin de bu işin takipçileri olacağını vurgulayan Arslan, kulüplerini yalnız bırakmayan Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yaman ve Lütfi Kaşıkçı ile Payas Belediye Başkanımız Bekir Altan'a ve tüm Payas halkına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Arslan, Tepecikspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın

Son Dakika Haberleri
20:05 TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]