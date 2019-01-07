Son Dakika Haberleri: Payasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

Payasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

35 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un, ikinci yarı öncesinde Antalya Kemer'deki kamp çalışmaları Teknik Direktör Mehmet Seçkin nezaretinde devam ediyor.

Payasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un, ikinci yarı öncesinde Antalya Kemer'deki kamp çalışmaları Teknik Direktör Mehmet Seçkin nezaretinde devam ediyor.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanan mavi-beyazlı ekipte eski ve yeni futbolcuların kısa zamanda birbirleriyle uyum sağlaması teknik heyeti sevindiriyor.

Payasspor Kulübü Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, yaptığı açıklamada, "Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda transfer görüşmelerimizin bir kısmını tamamladık. Görüşmelerini sürdürdüğümüz diğer futbolcuların durumları da bu hafta içerisinde netleşir. Yapacağımız transferlerle birlikte Payasspor'u iyi günler bekliyor" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya Kemer, Spor
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