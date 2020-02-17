Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi - Son Dakika Spor

Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.

Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.


Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, 46 yaşındaki Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Arslan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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