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Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.
Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, 46 yaşındaki Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti. - HATAY
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