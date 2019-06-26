Payasspor'da yeni yönetim oluşturuluyor
2 saat önce
TFF 3. Lig'de yer alan Payasspor Kulübü'nde yeni yönetimi iş adamı Mehmet Arslan oluşturacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig'de yer alan Payasspor Kulübü'nde yeni yönetimi iş adamı Mehmet Arslan
oluşturacak.
İş adamları Mehmet Arslan ile Ali Eker
'in Payas Belediye Başkanı Bekir Altan
ile görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.
İş adamı Mehmet Arslan, "Yeni sezon öncesinde arkadaşlarımız ile birlikte yeni yönetim kurulu oluşturmaktayız. El birliğiyle Payasspor'u iyi yerlere taşıyabilmek için elimizi taşın altına koyacağız. 2-3 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu kamuoyuna açıklayacağız" dedi. - HATAY
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