Son Dakika Haberleri: Payasspor'dan 10 transfer
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Payasspor'dan 10 transfer

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, yeni sezon öncesinde 10 futbolcu transfer etti.

Payasspor'dan 10 transfer, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, yeni sezon öncesinde 10 futbolcu transfer etti.

Payasspor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan ile yönetim kurulu üyeleri Bolu'da kamp yapan takımın kaldığı otelde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer komitemiz ve teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda şu ana kadar 10 futbolcuyu renklerimize bağladık. Geçen sezonda kadromuzda bulundurduğumuz 2 futbolcumuzla da sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Payasspor; Somaspor'dan Agah Oktay Yılmaz, 24 Erzincanspor'dan Uğur Karakoç, Şile Yıldızspor'dan Zafer Aydoğdu, Hatayspor'dan Özgür Kazar, Kasımpaşa'dan Mehmet Can Hazırcı, Sultanbeyli Belediyespor'dan Fatih Dalgıç ve Yasun Tosun, Kayserispor'dan Uğurcan Gülay, Adana Demirspor'dan Ercan Dişkaya, 5 Temmuz İskenderunspor'dan Samet Aytekin'i renklerine bağladı.

Ayrıca takımda forma giyen Oğuzhan Kuş ile Ertaç Bağcı ile sözleşme yeniledi. - HATAY
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:49 Kaynak: İHA
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