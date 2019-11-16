Son Dakika › Spor › Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Ferhat Timoçin ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 Kaynak: AA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Ferhat Timoçin ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen törende Timoçin, kulübü hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.
Sezon sonuna kadar Timoçin'le sözleşme imzalayan Payasspor'da, teknik direktör İsmail Cem Cambaz görevden ayrılmıştı.
Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık anlaşmaya vardı Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Milli Takım'a 58 milyonluk gelir