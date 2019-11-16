Son Dakika Haberleri: Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Ferhat Timoçin ile sözleşme imzaladı.

Payasspor teknik direktör Timoçin ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor, teknik direktör Ferhat Timoçin ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen törende Timoçin, kulübü hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Sezon sonuna kadar Timoçin'le sözleşme imzalayan Payasspor'da, teknik direktör İsmail Cem Cambaz görevden ayrılmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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