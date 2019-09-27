Son Dakika Haberleri: PayaSTEM'de yeni kayıt dönemi başladı
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PayaSTEM'de yeni kayıt dönemi başladı

37 dakika önce

Payas Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesi için kurulan Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) öğrenci kayıtlarına başladı.

PayaSTEM'de yeni kayıt dönemi başladı, System.String[]

Payas Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesi için kurulan Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) öğrenci kayıtlarına başladı.

Üçüncü sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrencilerin başvuru yapabildiği merkezde eğitim görmek isteyenler, merkezin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.

Başvuru sonrası öğrenciler, yazılı sınava ve mülakata sokulacak.

Toplamda 500 öğrencinin kabul edileceği merkezde öğrenciler, bilim, mühendislik, yazılım, akıl oyunları, astronomi, matematik, robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim alacak.

Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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