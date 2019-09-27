PayaSTEM'de yeni kayıt dönemi başladı

Payas Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesi için kurulan Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) öğrenci kayıtlarına başladı.

Üçüncü sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrencilerin başvuru yapabildiği merkezde eğitim görmek isteyenler, merkezin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor.

Başvuru sonrası öğrenciler, yazılı sınava ve mülakata sokulacak.

Toplamda 500 öğrencinin kabul edileceği merkezde öğrenciler, bilim, mühendislik, yazılım, akıl oyunları, astronomi, matematik, robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim alacak.