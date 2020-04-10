Paycell'den mart ayında rekor işlem hacmi - Son Dakika

Ödeme alışkanlıkları dijitalleşen Türkiye, yeni nesil ödeme platformu Paycell'in sunduğu çözümlere mart ayında yoğun ilgi gösterdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme çözümleriyle her geçen gün daha da yaygınlaşan Paycell'in işlem hacmi, mart ayında tüm zamanların en yükseğine ulaştı.

Yerli ödeme platformunda mart ayında gerçekleşen işlem hacmi, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 146 artarken, bu artışta kullanıcıların dijital içerik harcamalarının artışı ve ödeme işlemlerini evden yapmak istemeleri etkili oldu.

Kullanıcılara Turkcell hatlarına yansıtarak ödeme imkanı sunan Paycell, anlaşmalı üye iş yerlerinde banka kartına ya da kapıda ödeme işlemine ihtiyaç duymadan alışveriş yapmayı ve ücreti faturaya yansıtma servisi sağlıyor.

Özellikle dijital içerik alışverişlerinde yoğun kullanılan faturadan ödeme deneyimi, Paycell'in anlaşmalı olduğu n11.com başta olmak üzere popüler hale geldi.

Mart ayında hiçbir temasa gerek olmadan ödeme yaptırabilme imkanı sunduğu için tercih edilen mobil ödemede hacim, geçen seneye göre yüzde 74 oranında arttı.

Paycell hem uygulaması üzerinden hem de Turkcell mağazalarından kurum faturalarının ödenmesine yönelik bir servis de veriyor.

Bu kategoride fatura ödeme işlem adedi geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 151, fatura ödeme hacmindeki artış ise yüzde 217 olarak artış gösterdi.

Özellikle banka müşterisi olmayan kişiler ile 18 yaşın altındaki nüfusa kart kullanabilme imkanı sunan Paycell Kart'ın işlem hacmi de internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla beraber yüzde 54 yükseldi.

"Ödeme alışkanlıklarımız dijitalleşiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, Paycell'in sunduğu çözümlerle her geçen gün daha fazla kişiye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm alışkanlıklarımız gibi ödeme alışkanlıklarımız da değişerek dijitalleşiyor. Özellikle bu günlerde hepimiz daha az temas ile yaşamanın koşullarını öğreniyoruz. Nakit para ve herkesin dokunduğu POS cihazlarından şifre girme işlemleri gibi temas gerektiren ödeme yöntemleri yerini tamamen temassız, telefonlarımız üzerinden çalışan ödeme yöntemlerine bırakıyor. Paycell olarak tam da bu noktada yıllardır teknoloji altyapımız ve yenilikçi ürünlerimizle nakitsiz topluma geçiş için yatırım yapıyoruz. Müşterilerimiz Paycell platformu üzerinden birçok ödeme işlemini evlerinden çıkmadan yapabiliyor. Bu yenilikçi bakış açımız tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşmamızı sağladı. Bu yükseliş trendimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek."

Kara, kullanıcıların Turkcell faturasına yansıtarak ödeme yapabilmelerini sağlayan servislerinin, banka müşterisi olmayan ya da kart kullanmayan bireyler için önemli bir hizmet olduğunu aktararak, "Daha çok e-ticaret ve dijital içerik alışverişlerinde kullanılan mobil ödeme ile üye işyeri sayımızı artırarak daha çok yerde müşterilerimize bu hizmeti götürebilmek için çalışıyoruz. Paycell olarak yakın gelecekte üye işyerlerimizde sunacağımız QR kod ile ödeme sayesinde temassız bir ödeme deneyimi de sunmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.