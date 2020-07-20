Paycell'den 'Paycell Hazır Limit' - Son Dakika

Paycell'den 'Paycell Hazır Limit'

Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell 'Hazır Limit' özelliği ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell 'Hazır Limit' özelliği ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu. Arayüzü tamamen yenilenerek daha kullanıcı dostu hale gelen Paycell'e eklenen 'Hazır Limit' özelliği sayesinde, kullanıcılar limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart'larına aktararak harcama yapabiliyorlar.

Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel koronavirüs aşısı için sipariş verdi


Kolay ve güvenli ödeme çözümleriyle her geçen gün daha da yaygınlaşan yeni nesil ödeme platformu Paycell, son güncellemede yer alan 'Hazır Limit' özelliğiyle dijital ödeme alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; yenilenen arayüzü ile birlikte Paycell'in uygulamasına giriş yapan kullanıcılar kendilerine özel olarak belirlenen Paycell Hazır Limit'lerini görebiliyor, bu limitin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktararak diledikleri yerde hemen alışverişe başlayabiliyorlar. Geri ödemelerin Turkcell faturaları üzerinden yapılması ise kullanıcılara ilave bir ekstre takip etmeden rahatça alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca internetten alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyenler için de güvenli bir çözüm sunuyor.


"Dijital ödeme sektörüne öncülük ediyoruz"


Paycell Hazır Limit özelliğinin Turkcell'in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell Grubu olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, geçtiğimiz yıl techfin'i ana stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirlemiştik. Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell'i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell'de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor. Şimdi de eklediğimiz yeni özellik 'Paycell Hazır Limit'le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler. Bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz talep ediyor, biz hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Paycell'e müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeye devam edeceğiz." dedi.


Kurumsal odaklarına da değinen Murat Erkan, "Paycell markamızla, hem kullanıcılarımıza hem de ödemeyi alan işletmelere daha temassız ödeme seçenekleri sunmalarına öncülük ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra ilk örneklerini görmeye başlayacağımız, banka müşterisi olmasa bile QR'la ödeme yapabilme imkanı sunan yepyeni ödeme teknolojileri için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konusunda uzman kadromuz ve teknolojideki üstünlüğümüzle işletmelerle de bu konuda birlikte çalışmaya hazırız." diyerek işletmelere de bir çağrıda bulundu. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Paycell'den 'Paycell Hazır Limit' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 15:23 Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı 15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:31 Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
15:23
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
14:31
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:06:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paycell'den 'Paycell Hazır Limit' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]