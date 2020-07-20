Paycell'den 'Paycell Hazır Limit'

Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell 'Hazır Limit' özelliği ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini duyurdu. Arayüzü tamamen yenilenerek daha kullanıcı dostu hale gelen Paycell'e eklenen 'Hazır Limit' özelliği sayesinde, kullanıcılar limitlerini diledikleri zaman Paycell Kart'larına aktararak harcama yapabiliyorlar.



Kolay ve güvenli ödeme çözümleriyle her geçen gün daha da yaygınlaşan yeni nesil ödeme platformu Paycell, son güncellemede yer alan 'Hazır Limit' özelliğiyle dijital ödeme alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; yenilenen arayüzü ile birlikte Paycell'in uygulamasına giriş yapan kullanıcılar kendilerine özel olarak belirlenen Paycell Hazır Limit'lerini görebiliyor, bu limitin bir kısmını kendileri için oluşturulan sanal kartlarına aktararak diledikleri yerde hemen alışverişe başlayabiliyorlar. Geri ödemelerin Turkcell faturaları üzerinden yapılması ise kullanıcılara ilave bir ekstre takip etmeden rahatça alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca internetten alışveriş yaparken bilgilerini vermek istemeyenler için de güvenli bir çözüm sunuyor.



"Dijital ödeme sektörüne öncülük ediyoruz"



Paycell Hazır Limit özelliğinin Turkcell'in tech-fin alanındaki öncülüğünü bir adım öteye taşıdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell Grubu olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, geçtiğimiz yıl techfin'i ana stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirlemiştik. Yeni dönemde müşterilerimizin ödeme alışkanlıkları hızlı bir şekilde dijitalleşirken, Paycell'i tercih eden kullanıcı sayısının da her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. 2020 yılının ilk 5 ayında Paycell'de işlem yapan aylık müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Elde ettiğimiz ciro ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 arttı. Bu noktada müşterilerimizin teveccühü ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi gösteriyor. Şimdi de eklediğimiz yeni özellik 'Paycell Hazır Limit'le artık Turkcell müşterileri ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel belirlenen limiti hemen kullanırken, kullandıkları tutarın geri ödemesini ise sonraki ay Turkcell faturaları ile birlikte yapabilecekler. Bu bakımdan dünyada bir ilki hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz talep ediyor, biz hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Paycell'e müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özellikler eklemeye devam edeceğiz." dedi.



Kurumsal odaklarına da değinen Murat Erkan, "Paycell markamızla, hem kullanıcılarımıza hem de ödemeyi alan işletmelere daha temassız ödeme seçenekleri sunmalarına öncülük ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra ilk örneklerini görmeye başlayacağımız, banka müşterisi olmasa bile QR'la ödeme yapabilme imkanı sunan yepyeni ödeme teknolojileri için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konusunda uzman kadromuz ve teknolojideki üstünlüğümüzle işletmelerle de bu konuda birlikte çalışmaya hazırız." diyerek işletmelere de bir çağrıda bulundu. - İSTANBUL