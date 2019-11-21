Paycell ile Aytemiz'de yakıta avantaj geliyor

Yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell'in Aytemiz ile yaptığı iş birliği kapsamında, Aytemiz mobil uygulaması üzerinden Paycell'le ödeme yapan müşteriler, yüzde 3 avantajlı fiyattan faydalanabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell'in rahat ve güvenli yeni nesil ödeme çözümleri yaygınlaşmaya devam ediyor. "Banka değil kanka" sloganıyla müşterileriyle buluşan, gıdadan perakendeye çok sayıda sektörü dijitalleştirerek ekosisteme dahil eden Paycell, Aytemiz ile anlaştı.

Yeni iş birliğiyle Aytemiz mobil uygulamasından Paycell'e kayıtlı kartlarla bakiye yükleyerek araçtan inmeden ödeme yapmak mümkün olacak. Ayrıca, Aytemiz mobil uygulaması üzerinden Paycell'le ödeme yapan müşteriler, yüzde 3 avantajlı fiyattan faydalanabilecek.

"QR ile ödemede Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, Aytemiz ile iş birliklerinde henüz başlangıç aşamasında olduklarını belirterek, "Çok yakın zamanda akaryakıt ödeme sistemlerinde Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz. Aytemiz istasyonlarındaki self servis kiosklarda QR ile ödeme imkanı sağlayacağız. Paycell olarak müşterilerimize güvenli, hızlı, kolay işlem yapabilmeleri için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacak hizmetler sunuyoruz"



Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke de yenilikçi hizmetler konusunda sektörün en hızlı hareket eden şirketi olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Son dönemde en önem verdiğimiz konulardan biri, tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak teknoloji yatırımlarımıza hız vermek oldu. Aytemiz olarak dijital çağın, günlük hayatımızın her alanında kullanıma soktuğu mobil uygulamalara çok önem veriyor, bu vizyon ile yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Aytemiz mobil ödeme uygulamamızı Paycell'le yaptığımız bu iş birliğiyle bir adım daha ileriye taşıyoruz ve tüketicilerimize yeni bir ödeme seçeneği daha sunuyoruz. Bununla birlikte iş birliğimizi bir de kampanyayla taçlandırıyoruz. Aytemiz olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunmaya ve şaşırtan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek onları mutlu etmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."